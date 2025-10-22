DAX24.268 -0,3%Est505.662 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1594 -0,1%Öl62,26 +1,0%Gold4.092 -0,8%
So entwickelt sich KRONES

22.10.25 09:22 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von KRONES. Im XETRA-Handel kam die KRONES-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 125,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
125,20 EUR 0,20 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 125,60 EUR. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 125,80 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,60 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,80 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 562 Stück gehandelt.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,96 EUR je KRONES-Aktie. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 161,83 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Nachrichten zu KRONES AG

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

