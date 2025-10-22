KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

So entwickelt sich KRONES

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von KRONES. Im XETRA-Handel kam die KRONES-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 125,60 EUR.

Die KRONES-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 125,60 EUR. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 125,80 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die KRONES-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,60 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,80 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 562 Stück gehandelt.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,96 EUR je KRONES-Aktie. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 161,83 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

