KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 125,00 EUR ab.

Das Papier von KRONES befand sich um 15:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 125,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 124,20 EUR. Mit einem Wert von 126,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.924 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 16,64 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 19,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,83 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren