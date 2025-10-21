DAX24.300 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.951 -0,2%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,68 -0,4%Gold4.127 -5,3%
Blick auf Aktienkurs

KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit Kurseinbußen

21.10.25 16:08 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 125,00 EUR ab.

KRONES AG
125,00 EUR
Das Papier von KRONES befand sich um 15:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 125,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die KRONES-Aktie bisher bei 124,20 EUR. Mit einem Wert von 126,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.924 KRONES-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 16,64 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 19,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

KRONES-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,96 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,83 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
