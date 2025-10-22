KRONES Aktie News: KRONES büßt am Mittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 125,40 EUR.

Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:37 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 125,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 124,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.267 KRONES-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,27 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Derzeit notiert die KRONES-Aktie damit 25,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,83 EUR.

KRONES veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,32 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 9,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

