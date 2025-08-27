DAX23.944 -0,4%ESt505.369 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Notierung im Fokus

KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Freitagmittag auf rotes Terrain

29.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von KRONES gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 133,00 EUR nach.

Die KRONES-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 133,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die KRONES-Aktie bis auf 133,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.155 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 145,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,62 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 24,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,97 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 168,50 EUR je KRONES-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 14,17 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

