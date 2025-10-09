KRONES Aktie News: KRONES am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der KRONES

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 129,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 129,00 EUR zu. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 129,20 EUR aus. Bei 128,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.622 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 145,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 13,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,33 Prozent würde die KRONES-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,95 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

