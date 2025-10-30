KRONES Aktie News: KRONES am Donnerstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich KRONES

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von KRONES. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 125,60 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die KRONES-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 125,60 EUR ab. Die KRONES-Aktie gab in der Spitze bis auf 125,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.140 KRONES-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (145,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 13,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 20,22 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,83 EUR an.

KRONES ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,88 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht