Vodafone-Aktie legt zu: Goldman belässt Einstufung von Vodafone

Sollten die Berichte zutreffen, dürften sie für den britischen Telekomkonzern hilfreich sein, ein strategisches Ziel zu erreichen - entweder die Konsolidierung des Mobilfunkmarktes in Italien oder die Vereinfachung des Beteiligungsportfolios, schrieb Goldman Sachs -Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem würde dies die Konsolidierung in ganz Europa vorantreiben, mit möglicherweise positiven Auswirkungen auf Deutsche Telekom Telefonica , BT und Telecom Italia.

Interims-Chefin Della Valle übernimmt Zepter bei Vodafone endgültig

Margherita Della Valle übernimmt die Führung des britischen Telekommunikationskonzerns Vodafone (Vodafone Group) dauerhaft. Die für die Finanzen des Konzerns zuständige Managerin hatte das Unternehmen bereits interimistisch geleitet. Della Valle werde zudem Finanzchefin bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei, teilte Vodafone am Donnerstag in London mit. Vodafone müsse sich ändern, um sein Potenzial zu entfalten, sagte Della Valle. "Wir wissen, dass wir es besser können." Der Fokus liege nun darauf, den Service für die Kunden zu verbessern, das Geschäft zu vereinfachen und zu wachsen.

Anfang Dezember hatte der eher glücklos agierende Vorstandsvorsitzende Nick Reed seinen Rücktritt verkündet. Der britische Telekommunikationsanbieter kämpft mit schwierigen Geschäften in gleich mehreren wichtigen EU-Märkten. In Deutschland, dem mit Abstand wichtigsten Markt für den Konzern, verlor Vodafone zuletzt vor allem bei den Internet- und Kabelangeboten weiter Kunden.

