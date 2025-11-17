Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Montagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lenovo Group-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 3,4 Prozent auf 1,11 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,4 Prozent auf 1,11 EUR. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,11 EUR nach. Bei 1,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lenovo Group-Aktie belief sich zuletzt auf 14.300 Aktien.

Am 21.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 51,35 Prozent Luft nach oben. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,10 Prozent könnte die Lenovo Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,390 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,052 USD.

Lenovo Group ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,23 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 146,97 Mrd. HKD – ein Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 139,22 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 19.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Lenovo Group veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Lenovo Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,128 USD je Aktie.

