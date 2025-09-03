Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 450,40 USD zu.

Die Lockheed Martin-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 450,40 USD. Die Lockheed Martin-Aktie zog in der Spitze bis auf 451,18 USD an. Bei 450,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 30.318 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 617,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 27,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 8,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 12,75 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 13,35 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Lockheed Martin veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,85 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,16 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 21,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins