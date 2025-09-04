Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 462,09 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 462,09 USD. Im Tageshoch stieg die Lockheed Martin-Aktie bis auf 462,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 457,49 USD. Zuletzt wechselten 35.788 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 617,25 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 33,58 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 23.07.2025 Kursverluste bis auf 410,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lockheed Martin-Aktie ist somit 11,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 13,35 USD. Im Vorjahr hatte Lockheed Martin 12,75 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Lockheed Martin gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,95 USD je Lockheed Martin-Aktie.

