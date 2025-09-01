Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Montagabend tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 459,44 USD.

Um 20:03 Uhr ging es für die Lockheed Martin-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 459,44 USD. Die Lockheed Martin-Aktie sank bis auf 453,40 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 461,62 USD. Zuletzt wurden via New York 111.119 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 markierte das Papier bei 617,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 34,35 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 12,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lockheed Martin-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 13,35 USD aus.

Lockheed Martin gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lockheed Martin im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lockheed Martin veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lockheed Martin-Aktie

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten

Rheinmetall-Aktie stabil: Lürssen-Militärwerft vor Übernahme - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins