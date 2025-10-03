DAX24.456 +0,1%Est505.657 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,63 +1,0%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.458 -0,3%Euro1,1737 +0,1%Öl64,66 +0,5%Gold3.862 +0,1%
DAX knapp im Plus - Rekord in Sicht -- Asiens Börsen uneins -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Pendeln um die 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich seinem Juli-Rekordhoch nur schleppend
Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Kion auf 66 Euro - 'Overweight'

03.10.25 11:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KION GROUP AG
58,40 EUR -0,60 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends in der Warenlagerlogistik setzten sich fort, schrieb Timothy Lee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche. Er rechnet mit Auftragswachstum im dritten Quartal. Bei Kion sieht er Überraschungspotenzial im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) dank der schnelleren Abwicklungszeiten im E-Commerce./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

