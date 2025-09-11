Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Lockheed Martin

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt fiel die Lockheed Martin-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 467,40 USD ab.

Die Lockheed Martin-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,7 Prozent auf 467,40 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 467,40 USD. Bei 470,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 30.328 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (617,25 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lockheed Martin-Aktie somit 24,28 Prozent niedriger. Bei 410,11 USD fiel das Papier am 23.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,26 Prozent würde die Lockheed Martin-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,35 USD, nach 12,75 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 21,95 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

