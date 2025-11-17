Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin zeigt sich am Montagabend freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Lockheed Martin. Zuletzt sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 467,28 USD zu.

Um 20:06 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 467,28 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 469,43 USD. Bei 467,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 84.121 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2024 bei 546,00 USD. Derzeit notiert die Lockheed Martin-Aktie damit 14,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 410,11 USD am 23.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 13,48 USD. Im Vorjahr erhielten Lockheed Martin-Aktionäre 12,75 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lockheed Martin am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,80 USD je Aktie erzielt worden. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Lockheed Martin dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,30 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

