Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Montagnachmittag an Boden
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 467,18 USD zu.
Um 15:51 Uhr ging es für das Lockheed Martin-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 467,18 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 467,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 467,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 25.523 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 546,00 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lockheed Martin-Aktie derzeit noch 16,87 Prozent Luft nach oben. Am 23.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 13,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,48 USD belaufen.
Lockheed Martin veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 6,95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lockheed Martin noch ein Gewinn pro Aktie von 6,80 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lockheed Martin im vergangenen Quartal 18,61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lockheed Martin 17,10 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lockheed Martin wird am 27.01.2026 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Lockheed Martin im Jahr 2025 22,30 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
