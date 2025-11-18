Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Lockheed Martin-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 472,62 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Lockheed Martin-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 472,62 USD nach oben. Bei 478,79 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 475,22 USD. Der Tagesumsatz der Lockheed Martin-Aktie belief sich zuletzt auf 26.661 Aktien.

Bei einem Wert von 546,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2024). Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 13,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 410,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 15,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lockheed Martin seine Aktionäre 2024 mit 12,75 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 13,48 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.10.2025 hat Lockheed Martin in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,95 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,80 USD je Aktie erzielt worden. Lockheed Martin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,37 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.

