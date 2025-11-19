DAX23.199 +0,1%Est505.551 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,2%Nas22.528 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,38 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag im Minus

19.11.25 16:08 Uhr
Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 470,64 USD abwärts.

Das Papier von Lockheed Martin gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 470,64 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Lockheed Martin-Aktie bis auf 469,10 USD. Bei 471,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lockheed Martin-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.323 Stück gehandelt.

Bei 546,00 USD markierte der Titel am 23.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.07.2025 bei 410,11 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,86 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,47 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.

Am 21.10.2025 lud Lockheed Martin zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,80 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lockheed Martin mit einem Umsatz von insgesamt 18,61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,80 Prozent gesteigert.

Lockheed Martin wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 27.01.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 22,37 USD je Lockheed Martin-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

