Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin gewinnt am Dienstagabend

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lockheed Martin zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 474,03 USD zu.

Das Papier von Lockheed Martin legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 474,03 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lockheed Martin-Aktie bisher bei 478,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 475,22 USD. Bisher wurden heute 83.436 Lockheed Martin-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.11.2024 bei 546,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,18 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 410,11 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,48 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Lockheed Martin-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,48 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lockheed Martin 12,75 USD aus.

Am 21.10.2025 hat Lockheed Martin die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,95 USD, nach 6,80 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 18,61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Lockheed Martin-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 22,37 USD fest.

Redaktion finanzen.net

