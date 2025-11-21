Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin verliert am Freitagnachmittag
Die Aktie von Lockheed Martin gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lockheed Martin-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 463,50 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 463,50 USD. Die Abwärtsbewegung der Lockheed Martin-Aktie ging bis auf 461,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 468,05 USD. Zuletzt wechselten 59.946 Lockheed Martin-Aktien den Besitzer.
Bei 546,00 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,80 Prozent könnte die Lockheed Martin-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 410,11 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lockheed Martin-Aktie 13,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Lockheed Martin-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 12,75 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,47 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lockheed Martin am 21.10.2025. In Sachen EPS wurden 6,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lockheed Martin 6,80 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 18,61 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 27.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,42 USD je Lockheed Martin-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
