Lockheed Martin Aktie News: S&P 500 Aktie Lockheed Martin am Freitagabend mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Lockheed Martin zeigt am Freitagabend wenig Änderung. Bei der Lockheed Martin-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 456,04 USD.

Die Lockheed Martin-Aktie kam im New York-Handel um 20:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 456,04 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lockheed Martin-Aktie bei 459,70 USD. Bei 455,20 USD markierte die Lockheed Martin-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 457,52 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 101.180 Lockheed Martin-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 617,25 USD. Der derzeitige Kurs der Lockheed Martin-Aktie liegt somit 26,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 410,11 USD ab. Abschläge von 10,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Lockheed Martin-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 12,75 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 13,35 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lockheed Martin am 22.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,85 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Lockheed Martin-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lockheed Martin-Aktie in Höhe von 21,90 USD im Jahr 2025 aus.

