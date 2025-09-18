Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 7,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 7,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,44 EUR. Bei 7,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 507.451 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 12,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Mit Abgaben von 25,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,301 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,21 EUR an.

Am 31.07.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.

