NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Kerosinpreise gäben der europäischen Luftfahrt im dritten Quartal weiter Rückenwind und stützten die Profitabilität, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Unter den Fluggesellschaften stehe Lufthansa wegen der schwachen heimischen Nachfrage am meisten unter Druck. Dagegen sollte Ryanair von der niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitieren. Der Favorit des Experten bleibt IAG. Mit Blick auf die Flughafenbetreiber sieht er in Griechenland sowie im türkischen Antalya ein geringfügig schwächeres Wachstum, während die Dynamik in Frankfurt zunehmen sollte. Irving präferiert hier Fraport und Aena gegenüber Aeroports de Paris und Flughafen Zürich AG./gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
