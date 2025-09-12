DAX 23.742 +0,2%ESt50 5.429 +0,7%Top 10 Crypto 16,14 -1,6%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 97.735 -0,7%Euro 1,1761 +0,3%Öl 67,39 +0,8%Gold 3.651 +0,2%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Top News
DroneShield-Aktie weiter im Höhenflug: Anleger bleiben optimistisch DroneShield-Aktie weiter im Höhenflug: Anleger bleiben optimistisch
DAX mit festerem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt DAX mit festerem Wochenstart: Was den Leitindex heute und in den kommenden Tagen bewegt
Lufthansa Aktie

Lufthansa Aktien-Sparplan
7,45 EUR +0,02 EUR +0,32 %
STU
Marktkap. 8,93 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

14:01 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Lufthansa AG
7,45 EUR 0,02 EUR 0,32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Kapitalrendite (ROIC) sei zwar die beste Kennziffer zur Beurteilung der Finanzqualität von Fluggesellschaften, doch es müssten dabei unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden, schrieb Alex Irving in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Sein bevorzugter Titel in Europa ist IAG. Die Airline überzeuge mit vorteilhaften strukturellen Trends, dem Potenzial für hohe Barmittelausschüttungen und der Führungsstellung im Bereich Einnahmen und Kosten pro Sitzplatz-Kilometer. Die branchenführende Kapitalrendite des Billigfliegers Ryanair gehe derweil auf dessen günstigere Flugzeuge zurück./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

