Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,08 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Um bei ihrem ausführlichen Kapitalmarkttag Ende September zu überzeugen, der ersten Veranstaltung dieser Art seit sechs Jahren, müsse die Fluggesellschaft mehr bieten als die alten Versprechen von Einfachheit, digitalen Investitionen und Umstrukturierungen, mahnte Alex Irving in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. E ist skeptisch, dass das Unternehmen dazu in der Lage ist./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 20:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 05:00 / UTC
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
7,49 €
|Abst. Kursziel*:
0,08%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,11%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|14:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
