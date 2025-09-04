Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Um bei ihrem ausführlichen Kapitalmarkttag Ende September zu überzeugen, der ersten Veranstaltung dieser Art seit sechs Jahren, müsse die Fluggesellschaft mehr bieten als die alten Versprechen von Einfachheit, digitalen Investitionen und Umstrukturierungen, mahnte Alex Irving in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. E ist skeptisch, dass das Unternehmen dazu in der Lage ist./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 20:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 05:00 / UTC

