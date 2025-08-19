Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

09:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die wichtigste Aufgabe des Chefs einer Fluggesellschaft sei die Kapitalallokation, weshalb es bedauerlich sei, dass die meisten Airlines im Laufe eines Wirtschaftszyklus Werte vernichteten, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nur wenige Sektorunternehmen in Europa überträfen zuverlässig ihre Kapitalkosten: Ryanair und IAG gehörten dazu./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 19:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

