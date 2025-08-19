Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,89 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die wichtigste Aufgabe des Chefs einer Fluggesellschaft sei die Kapitalallokation, weshalb es bedauerlich sei, dass die meisten Airlines im Laufe eines Wirtschaftszyklus Werte vernichteten, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nur wenige Sektorunternehmen in Europa überträfen zuverlässig ihre Kapitalkosten: Ryanair und IAG gehörten dazu./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 19:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
8,30 €
|Abst. Kursziel*:
-9,64%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
8,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,77%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
