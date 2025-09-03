Lyft Aktie News: Anleger schicken Lyft am Donnerstagabend ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 16,86 USD.

Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 16,86 USD. Das Tagestief markierte die Lyft-Aktie bei 16,30 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.923.012 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,07 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,08 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD. Mit Abgaben von 42,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lyft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,59 Mrd. USD – ein Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lyft am 05.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 1,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyft-Aktie steigt: Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa