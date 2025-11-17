Lyft Aktie News: Lyft verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Lyft gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Lyft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 22,81 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Lyft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 22,81 USD ab. Das Tagestief markierte die Lyft-Aktie bei 22,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,93 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 275.085 Lyft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 25,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 11,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 9,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 05.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,11 USD. Im letzten Jahr hatte Lyft einen Gewinn von -0,03 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 1,69 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 1,52 Mrd. USD umgesetzt.

Die Lyft-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,394 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison