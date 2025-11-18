Lyft Aktie News: Lyft am Abend freundlich
Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 21,84 USD zu.
Um 20:08 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 21,84 USD. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,91 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 21,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.959.571 Lyft-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 14,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,67 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,75 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lyft 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 05.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft -0,03 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,69 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,394 USD je Lyft-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2022
|Lyft Outperform
|Credit Suisse Group
|17.11.2021
|Lyft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2019
|Lyft overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2019
|Lyft Buy
|Canaccord Adams
|01.07.2019
|Lyft Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
