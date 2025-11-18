DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.439 -1,2%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.066 +0,5%
Lyft Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lyft

18.11.25 16:08 Uhr
Lyft Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lyft-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 21,45 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lyft
18,39 EUR -1,13 EUR -5,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 21,45 USD. Bei 21,27 USD markierte die Lyft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 21,31 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 410.432 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 25,53 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 9,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lyft-Aktie.

Lyft ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber -0,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lyft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,69 Mrd. USD im Vergleich zu 1,52 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 11.02.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Lyft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,394 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

