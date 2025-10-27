Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Abend fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 20,75 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Lyft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 20,75 USD nach oben. Die Lyft-Aktie legte bis auf 20,78 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 20,53 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.159.539 Lyft-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 11,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (9,67 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lyft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,61 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Lyft rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 USD je Lyft-Aktie.

