DAX24.473 +0,4%Est505.631 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,07 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Gewinn eine Investition in Tron von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

MÄRKTE ASIEN/Leichter - Softbank mit Robotik-Zukauf schwach

08.10.25 09:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SoftBank Corp.
116,52 EUR -1,06 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien ist es am Mittwoch meist etwas nach unten gegangen, nachdem am Vortag an der Wall Street nach den jüngsten Rekorden Gewinnmitnahmen beobachtet wurden. Insbesondere in Tokio neigten nach der jüngsten politisch motivierten Hausse die Akteure zu Gewinnmitnahmen. Der Nikkei-225-Index büßte 0,5 Prozent ein auf 47.735 Punkte. In Hongkong (Späthandel) ging es um 0,9 Prozent nach unten. Abwärts ging es dort insbesondere mit Aktien aus dem Technologiesektor. Nach einem starken Anstieg in den vergangenen Wochen seien in der Branche an der Wall Street Zweifel an der Gewinnträchtigkeit von Investitionen in Künstliche Intelligenz aufgekommen, hieß es.

Wer­bung

Während Sydney knapp behauptet tendierte, ging es an der Nachbarbörse in Neuseeland um 0,6 Prozent nach oben. Treiber war, dass die Notenbank den Leitzins kräftig um 50 Basispunkte gesenkt hatte vor dem Hintergrund zuletzt vermehrter Schwächesignale aus der Wirtschaft. Ökonomen hatten eher mit einem kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte gerechnet.

Der Yen schwächte sich weiter deutlich ab, weil die Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan weiter schwinden. "Kurzfristig wird der Fokus auf dem Druck liegen, der auf die BoJ ausgeübt wird", sagte Chris Turner von ING. "Eine Verzögerung der Anhebung bis ins nächste Jahr oder sogar noch später wird den Yen weiter belasten. Hintergrund ist, dass die designierte japanische Premierministerin Takaichi für eine lockerere Geldpolitik steht und für höhere Staatsausgaben. Der Dollar wurde zuletzt mit 152,46 Yen bezahlt, verglichen mit gut 150 Yen zur gleichen Zeit am Dienstag. Damit ist der Yen so billig wie zuletzt im Februar. Der schwächere Yen dürfte wiederum die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung erhöhen, was wiederum die Anleihekurse belaste, sagten die Rentenexperten von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Unter den Einzelwerten gaben Softbank Group um 2,0 Prozent nach. Die Japaner nehmen 5,4 Milliarden Dollar in die Hand und kaufen das Robotikgeschäft der Schweizer ABB.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.947,60 -0,1% +10,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 47.734,99 -0,5% +20,2% 08:30

Kospi (Seoul) Feiertag +47,9%

Shanghai-Comp. Feiertag +15,8%

Hang-Seng (Hongk.) 26.704,49 -0,9% +34,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:57 % YTD

EUR/USD 1,1618 -0,3 1,1658 1,1666 +13,1%

EUR/JPY 177,12 0,0 177,04 175,96 +8,1%

Wer­bung

EUR/GBP 0,8667 -0,2 0,8681 0,8682 +5,0%

GBP/USD 1,3405 -0,2 1,3429 1,3437 +7,7%

USD/JPY 152,46 0,4 151,89 150,83 -4,4%

USD/KRW 1.424,94 0,6 1.416,09 1.413,46 -4,4%

USD/CNY 7,1208 0,0 7,1195 7,1187 -1,3%

USD/CNH 7,1483 0,0 7,1458 7,1440 -2,6%

USD/HKD 7,7839 0,0 7,7830 7,7837 +0,2%

AUD/USD 0,6565 -0,2 0,6581 0,6590 +6,9%

NZD/USD 0,5745 -1,0 0,5801 0,5808 +4,4%

BTC/USD 121.639,50 -0,3 122.045,50 123.969,60 +32,0%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,85 61,32 +0,9% +0,53 -14,1%

Brent/ICE 66,04 65,45 +0,9% +0,59 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.037,39 3.984,95 +1,3% +52,44 +50,9%

Silber 48,78 47,844 +2,0% +0,93 +68,1%

Platin 1.424,16 1.391,56 +2,3% +32,60 +58,6%

Kupfer 5,12 5,10 +0,4% +0,02 +24,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 03:53 ET (07:53 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoftBank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoftBank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SoftBank Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung