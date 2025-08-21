DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.977 +1,6%Euro1,1641 ±0,0%Öl67,46 -0,5%Gold3.391 -0,2%
MÄRKTE ASIEN/Nivdia-Zahlen sorgen für gute Stimmung

28.08.25 06:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meituan Dianping Registered Shs Unitary 144A-Reg S
11,15 EUR -1,06 EUR -8,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Qantas Airways Ltd.
6,76 EUR 0,62 EUR 10,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
260.000,00 KRW -1.500,00 KRW -0,57%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
92,37 EUR 2,93 EUR 3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Überwiegend nach oben geht es mit den Kursen an den asiatischen Börsen am Donnerstag. Im Fokus stehen die Quartalszahlen von Nvidia. Diese sind besser als erwartet ausgefallen, genauso wie der Ausblick auf das laufende Quartal. Dass die Nvidia-Aktie nachbörslich dennoch rund 3 Prozent nachgegeben hat, liegt an der andauernden Unsicherheit mit Blick auf den chinesischen Markt. Die Kursreaktion wird im Handel aber nicht überbewertet.

Nvidias jüngste Ergebnisse und der Ausblick sind laut Wedbush trotz einiger Hindernisse eine weitere Bestätigung für die KI-Revolution. "Die Chiplandschaft bleibt die Welt von Nvidia, in der alle anderen Miete zahlen, während immer mehr Staaten und Unternehmen Schlange stehen für die fortschrittlichsten Chips der Welt", so die Analysten. Jeder Kursrückgang der Nvidia-Aktie sei eine klare Kaufgelegenheit, meinen sie.

Der Nikkei-225-Index in Tokio zieht um 0,7 Prozent an, der Kospi in Seoul um 0,5 Prozent. Technologiewerte sind überwiegend gesucht: So gewinnen SK Hynix 2,6 Prozent oder Softbank 3,1 Prozent.

Im australischen Handel steht die Qantas-Aktie mit Aufschlägen von 8,6 Prozent im Blick nach besseren Zahlen und einem günstigen Ausblick. Der bereinigte Gewinn im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2024/25 stieg um 15 Prozent auf 2,39 Milliarden australische Dollar. Die Airline sieht eine andauernd starke Nachfrage.

In Hongkong fallen die Kurse gegen den allgemeinen Trend um 0,7 Prozent. Das hat unter anderem mit dem Kurseinbruch von über 10 Prozent von Meituan zu tun. Die Online-Plattform hat für das vergangene Jahr überraschend schwache Zahlen vorgelegt und hat gewarnt, dass der harte Wettbewerb auch in Zukunft auf die Gewinne drücken werde.

Mit den Ölpreisen geht es kräftiger nach unten. Die Anleger befürchten, dass die US-Strafzölle von 50 Prozent auf indische Importe wegen der indischen Käufe russischen Öls die indische Wirtschaft belasten und einen Rückgang der Ölnachfrage zur Folge haben werden.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.971,70 +0,1% +9,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 42.803,19 +0,7% +6,3% 08:30

Kospi (Seoul) 3.201,56 +0,5% +33,4% 08:30

Shanghai-Comp. 3.803,08 +0,1% +15,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.020,55 -0,7% +27,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1641 0,0 1,1638 1,1599 +12,5%

EUR/JPY 171,33 -0,1 171,55 171,41 +5,4%

EUR/GBP 0,8618 -0,0 0,8622 0,8628 +4,4%

GBP/USD 1,3507 0,1 1,3497 1,3464 +7,7%

USD/JPY 147,17 -0,2 147,42 147,55 -6,3%

USD/KRW 1.388,30 -0,4 1.393,81 1.397,40 -5,4%

USD/CNY 7,1020 -0,1 7,1071 7,1174 -1,4%

USD/CNH 7,1487 -0,1 7,1533 7,1637 -2,5%

USD/HKD 7,7912 0,1 7,7870 7,8025 +0,3%

AUD/USD 0,6511 0,1 0,6503 0,6477 +4,9%

NZD/USD 0,5862 0,1 0,5857 0,5840 +4,7%

BTC/USD 112.166,40 0,6 111.496,30 110.241,70 +17,6%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,67 64,15 -0,7% -0,48 -11,4%

Brent/ICE 67,53 68,05 -0,8% -0,52 -10,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.390,03 3.399,50 -0,3% -9,47 +29,3%

Silber 38,71 38,575 +0,3% +0,13 +33,8%

Platin 1.158,76 1.160,95 -0,2% -2,19 +32,6%

Kupfer 4,42 4,42 -0,1% 0,00 +7,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 00:45 ET (04:45 GMT)

