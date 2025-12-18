MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte drücken - Börsen klar über Tagestief

DOW JONES--Erneut angeführt vom Technologiesektor verbuchen die Börsen in Asien am Donnerstag Abgaben. Die halten sich aber insgesamt in Grenzen. Die Impulse für die kritische Sicht auf die hoch bewerteten und daher mit Rückschlagsrisiken behafteten Technologiewerte kommen erneut aus Übersee. Oracle haben in den USA um 5,4 Prozent nachgegeben, nachdem die Financial Times berichtet hat, dass Verhandlungen mit dem wichtigen Finanzierungspartner Blue Owl Capital über ein 10 Milliarden Dollar teures Datenzentrum ins Stocken geraten seien. Blue Owl habe Bedenken wegen der hohen Verschuldung von Oracle und der massiven KI-Investitionen des Unternehmens, berichtet das Blatt. Für eine leichte Beruhigung der Gemüter im Technologiesektor sorgt Micron Technology. Der US-Technologiekonzern überzeugt mit starken Geschäftszahlen. Der Kurs legt im vorbörslichen US-Handel um über 9 Prozent zu.

Der technologielastige Leitindex in Südkorea führt die Liste der Verlierer in der Region an, der Kospi büßt 1,1 Prozent ein - erholt sich damit aber schon wieder wie andere Handelsplätze auch klar von den Tagestiefs. Samsung Electronics verlieren 0,9 Prozent, dank der positiven Impulse von Micron schaffen SK Hynix sogar den Sprung ins Plus.

Auch in Japan erholt sich der Leitindex deutlich von den Tagestiefs, der Nikkei-225 verliert 1,0 Prozent auf 49.035 Punkte. Belastet wird der japanische Aktienmarkt zudem von der Erwartung einer Zinserhöhung durch die Notenbank am Freitag. Die Aussicht auf höhere Finanzierungskosten lastet neben Oracle auf den Technologiewerten, die wegen ihres hohen Finanzierungsbedarfs als besonders zinssensibel gelten. SoftBank Group verlieren 3,2 Prozent und Lasertec 4,3 Prozent. Asahi sinken um 5 Prozent, der Brauereikonzern plant die Übernahme des Ostafrikageschäfts von Diageo für 3 Milliarden US-Dollar. Nach dem Renditeanstieg der Vortage mit der Aussicht auf eine Leitzinsanhebung zeigen sich japanische Staatsanleihen nun kaum mehr bewegt.

An den chinesischen und australischen Börsen tut sich wenig: der Shanghai-Composite steigt um 0,4 Prozent, der HSI in Hongkong verliert 0,2 Prozent - in Hongkong spielen Technologietitel eine größere Rolle. Der australische S&P/ASX-200 ist unverändert aus dem Handel gegangen - auch hier sind Technologiepapiere unterrepräsentiert.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.588,20 +0,0% +5,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 49.034,93 -1,0% +23,8% 07:00

Kospi (Seoul) 4.010,86 -1,1% +67,2% 07:30

Shanghai-Comp. 3.884,65 +0,4% +14,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.414,08 -0,2% +25,8% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:56 % YTD

EUR/USD 1,1744 0,0 1,1740 1,1711 +13,4%

EUR/JPY 182,97 0,1 182,72 182,14 +11,6%

EUR/GBP 0,8783 0,1 0,8776 0,8793 +5,8%

GBP/USD 1,3370 -0,1 1,3378 1,3318 +7,3%

USD/JPY 155,80 0,1 155,61 155,53 -1,6%

USD/KRW 1.478,00 0,2 1.475,01 1.479,55 -0,2%

USD/CNY 7,0584 -0,1 7,0620 7,0657 -2,1%

USD/CNH 7,0370 -0,0 7,0395 7,0424 -4,1%

USD/HKD 7,7807 0,0 7,7800 7,7779 +0,1%

AUD/USD 0,6603 -0,0 0,6605 0,6617 +7,2%

NZD/USD 0,5764 -0,1 0,5771 0,5772 +3,3%

BTC/USD 86.499,15 0,2 86.291,80 87.022,90 -7,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,19 55,94 +0,4% +0,25 -23,2%

Brent/ICE 60,12 59,68 +0,7% +0,44 -21,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.335,98 4.341,05 -0,1% -5,08 +63,9%

Silber 66,57 66,225 +0,5% +0,35 +120,8%

Platin 1.664,74 1.624,30 +2,5% +40,44 +79,7%

Kupfer 5,36 5,36 0% 0 +30,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

