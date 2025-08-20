DAX24.282 ±0,0%ESt505.457 -0,3%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.841 -0,2%Nas21.134 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1616 -0,3%Öl67,26 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum! Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
MÄRKTE USA/Kursen geben zum Start nach - Uneinheitliche Konjunktursignale

21.08.25 16:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coty Inc (A)
3,46 EUR -0,65 EUR -15,91%
Meta Platforms (ex Facebook)
637,10 EUR -2,90 EUR -0,45%
Walmart
84,46 EUR -3,48 EUR -3,96%
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Indizes an der Wall Street zeigen sich im frühen Handel am Donnerstag mit Einbußen. Die Blicke der Anleger sind weiter auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole und dort den Auftritt von US-Notenbankchef Powell am Freitag gerichtet. Von ihm erhofft man sich Erkenntnisse über den Zinskurs der Notenbank und wie es um die im September fest einkalkulierte Zinssenkung steht.

Allerdings hat der Donnerstag auch eine ganze Reihe an Konjunkturdaten im Programm, die möglicherweise noch Einfluss auf die Powell-Aussagen haben könnten. Zum einen gibt es ein neues Schwächesignal vom US-Arbeitsmarkt. Die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind höher als erwartet ausgefallen. Außerdem hat sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia im August stärker eingetrübt als erwartet - beides vor dem Hintergrund der Trumpschen Zollpolitik, die allgemein für Verunsicherung sorgt.

Klar besser als gedacht ist aber der Einkaufsmanagerindex für die Industrie ausgefallen. Zugleich stieg er deutlich in den Expansion anzeigenden Bereich. Auch der Index für die Dienstleistungen übertraf die Prognosen, wenngleich er unter seinem Vormonatswert blieb.

Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli war hervorgegangen, dass die Mehrheit der Notenbanker in der Entwicklung von Arbeitsmarkt und Inflation noch immer Anlass zur Sorge sah.

Der Dow-Jones-Index büßt 0,6 Prozent ein auf 44.682 Punkte. Der S&P-500 ist auf Kurs zu seinem fünften Tagesminus in Folge, er liegt 0,4 Prozent zurück. In ähnlicher Größenordnung geben die Nasdaq-Indizes nach.

Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen etwas nach oben. Im Zehnjahresbereich um 2 Basispunkte auf 4,32 Prozent. Der Dollar zieht mit den guten Einkaufsmanagerindizes an, der Euro kommt auf 1,1619 Dollar zurück. Die Ölpreise bewegen sich wenig. Sie waren am Vortag nach einem deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte stärker gestiegen.

Walmart enttäuscht

Am Aktienmarkt stehen unter anderen Walmart im Fokus. Der US-Einzelhandelsriese hat Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Gewinn im zweiten Quartal ist unter der Markterwartung ausgefallen, die Jahresprognose hat Walmart zwar angehoben, allerdings liegt das obere Ende des Prognosekorridors nur im Bereich der schon kursierenden Konsensschätzung. Die Aktie fällt um über 5 Prozent.

Die Aktie der Facebook-Mutter Meta gibt um 1,2 Prozent nach. Das Unternehmen hat seine KI-Rekrutierungskampagne beendet und einen Einstellungsstopp für die Sparte verkündet.

Coty stürzen um über 21 Prozent ab. Der Kosmetik- und Parfümhersteller ist überraschend in die roten Zahlen gerutscht.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.681,80 -0,6% -256,51 +5,6%

S&P-500 6.367,84 -0,4% -27,94 +8,7%

NASDAQ Comp 21.087,62 -0,4% -85,24 +9,6%

NASDAQ 100 23.143,16 -0,5% -106,41 +10,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 18:15 % YTD

EUR/USD 1,1622 -0,3% 1,1651 1,1660 +12,5%

EUR/JPY 171,80 +0,1% 171,66 171,59 +5,4%

EUR/CHF 0,9387 +0,2% 0,9367 0,9372 -0,2%

EUR/GBP 0,8657 -0,0% 0,8660 0,8661 +4,6%

USD/JPY 147,83 +0,3% 147,32 147,16 -6,3%

GBP/USD 1,3426 -0,2% 1,3458 1,3461 +7,5%

USD/CNY 7,1309 -0,1% 7,1348 7,1348 -1,0%

USD/CNH 7,1846 +0,0% 7,1811 7,1810 -2,1%

AUS/USD 0,6419 -0,2% 0,6433 0,6436 +4,0%

Bitcoin/USD 113.453,70 -0,8% 114.391,10 113.869,70 +20,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,64 62,71 -0,1% -0,07 -12,0%

Brent/ICE 66,87 66,84 +0,0% 0,03 -10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.338,15 3.347,80 -0,3% -9,65 +27,5%

Silber 37,99 37,93 +0,2% 0,07 +31,3%

Platin 1.154,53 1.153,07 +0,1% 1,46 +31,6%

Kupfer 4,43 4,44 -0,3% -0,01 +7,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 10:10 ET (14:10 GMT)

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
