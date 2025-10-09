DAX24.622 +0,1%Est505.652 ±0,0%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.865 -1,2%Euro1,1615 -0,1%Öl66,48 +0,6%Gold4.031 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Ottobock BCK222 Diginex A40PU6 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Protokoll: DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- Rheinmetall & Co., BYD, Gerresheimer im Fokus
Top News
DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr eingebracht SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Partners Group von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Koalition plant gezielte Kaufanreize für E-Autos

09.10.25 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
80,18 EUR -0,24 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,85 EUR 0,58 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,53 EUR -0,08 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
375,15 EUR -0,85 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
91,66 EUR 0,34 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD planen neue gezielte Kaufanreize für Elektroautos. Vorgesehen ist ein Förderprogramm insbesondere für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen als Unterstützung für den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität und die Nutzung emissionsfreier Fahrzeuge, wie aus einem Beschluss des Koalitionsausschusses hervorgeht. Ziel seien "spürbare Vorteile für Verbraucher", hieß es kurz vor einem "Autogipfel" im Kanzleramt.

Wer­bung

Für das Förderprogramm sollen bis 2029 Milliardenbeträge bereitgestellt werden. Konkret sollen die Mittel des EU-Klimasozialfonds zuzüglich von insgesamt drei Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds verausgabt werden.

Vorherige allgemeine Kaufprämie endete 2023

Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag einige Vorhaben genannt, um den Wandel zur E-Mobilität stärker anzuschieben. Darunter ist auch ein "Programm für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen", um den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität zu unterstützen. In Frankreich gibt es ein Leasing-Programm. Nach einem abrupten Stopp einer Kaufprämie Ende 2023 war der Absatz von E-Autos stark eingebrochen.

Zum Umgang mit dem Verbot für die Zulassung neuer Verbrenner-Fahrzeuge auf dem EU-Markt ab 2035 wurde vorerst keine beschlossene gemeinsame Linie der Koalition mitgeteilt. CSU-Chef Markus Söder sagte, man sei sich einig, dass Arbeitsplätze erhalten werden sollten. Über den Weg gebe es noch Unterschiede. Er betonte, dass es eine Freiheit der Technologie brauche. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil machte deutlich, dass es mehr Flexibilität brauche./sam/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
08:56BMW BuyUBS AG
08.10.2025BMW BuyWarburg Research
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:56BMW BuyUBS AG
08.10.2025BMW BuyWarburg Research
08.10.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025BMW BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
11.07.2025BMW Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen