MARKT USA/Leichte Erholung - Veränderungen im S&P-500

08.09.25 12:32 Uhr
Mit einem kleinen Plus dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten und damit die Abgaben vom Freitag wieder ausgleichen. Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,3 Prozent. Investoren wögen weiter die Wahrscheinlichkeit bevorstehender Zinssenkungen durch die Federal Reserve ab, heißt es. Nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht rückten nun die Inflationsdaten aus den USA in dieser Woche in den Fokus.

Dennoch hätten die Arbeitsmarktdaten die Erwartungen gefestigt, dass die Fed die Zinsen bei ihrem Treffen in der kommenden Woche um mindestens 25 Basispunkte senken werde und sogar die Möglichkeit einer Reduzierung um 50 Basispunkte sei gestärkt worden, heißt es.

Dagegen könnten die politischen Entwicklungen in Frankreich und Japan die Kauflaune etwas dämpfen. In Japan ist, wie sich bereits angedeutet hatte, Regierungschef Shigeru Ishiba zurückgetreten. In Frankreich steht die Vertrauensabstimmung im Blick, die Premierminister Francois Bayrou wegen seiner Haushaltspläne für Montag anberaumt hat. Bayrou werde die Abstimmung voraussichtlich verlieren, so Devisenanalyst Francesco Pesole von ING. Ein "realistisches Szenario" sei, dass Präsident Emmanuel Macron dann einen neuen Premierminister der Mitte oder der rechten Mitte ernennen dürfte, um ein abgeschwächtes fiskalisches Konsolidierungspaket umzusetzen, so Pesole.

Wichtige Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten legen AppLovin (+7,6%), Robinhood Markets (+7,4%) und Emcor Group (+2,5%) deutlicher zu. Wie am späten Freitag bekannt gegeben wurde, werden die drei Aktien vor der Markteröffnung am 22. September in den S&P-500 Index aufgenommen. Sie ersetzen MarketAxess Holdings (+0,9%), Caesars Entertainment (-0,3%) und Enphase Energy (-1,3%), wie S&P Dow Jones Indices mitteilte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 06:33 ET (10:33 GMT)

