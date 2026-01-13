MARKT USA/Wall Street vor Erholung

Nach den Abschlägen des Vortages dürfte sich die Wall Street am Donnerstag erholen - vor allem die zuletzt unter Druck geratene Nasdaq. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen etwas festeren bis freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Gestützt wird die Stimmung von nachlassenden geopolitischen Spannungen und in der Folge deutlich sinkenden Erdölpreisen. Die Wahrscheinlichkeit eines US-Militärschlages gegen das Mullah-Regime im Iran scheint nachgelassen zu haben. Laut US-Präsident Donald Trump hat "das Töten im Iran aufgehört." Er hoffe, dass dies der Wahrheit entspreche. Den seit Ende Dezember laufenden Protesten begegnet der Sicherheitsapparat des Irans mit äußerster Gewalt und tausende Demonstranten sollen getötet worden sein. Trump hatte deshalb eine militärische Intervention im Iran nicht ausgeschlossen.

Für Verunsicherung hatte am Vortag eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zur Zollpolitik der Trump-Regierung gesorgt, die dann aber ausgeblieben war. "Die Stimmung war gestern den ganzen Tag über ziemlich wackelig, obwohl man sagen muss, dass es kaum einen offensichtlichen Auslöser für die etwas risikoscheue Atmosphäre gab, die wir auf breiter Front sahen", erläutert Pepperstone-Marktstratege Michael Brown. Da sich die Konjunktur in guter Verfassung befinde, dürften die Aktienkurse wieder zulegen.

Doch gilt es für Anleger noch vor der Startglocke wieder eine Flut an möglichen Impulsen zu verarbeiten. Geschäftszahlen von Goldman Sachs und Morgan Stanley stehen an und markroökonomisch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die Import- und Exportpreise für November, der Philadelphia-Fed-Index für Januar und der Empire State Manufacturing Index ebenfalls für Januar.

