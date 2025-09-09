McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Mittwochabend mit Abschlägen
Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 305,03 USD.
Die McDonalds-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 305,03 USD. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 304,66 USD nach. Bei 312,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 259.500 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 10,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 340,00 USD.
Am 06.08.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,14 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 6,84 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
