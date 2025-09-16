McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zieht am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 305,19 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die McDonalds-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 305,19 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 305,47 USD. Mit einem Wert von 304,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 52.286 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Mit einem Kursverlust von 9,38 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,17 USD belaufen. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 335,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,36 USD je Aktie belaufen.

