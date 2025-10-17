McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kurs der McDonalds

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 307,51 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 307,51 USD. Bei 307,99 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 306,80 USD. Zuletzt wechselten via New York 158.111 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 6,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 11,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,17 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 335,00 USD an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte McDonalds möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

