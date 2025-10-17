McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds präsentiert sich am Abend fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 307,54 USD.

Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 307,54 USD. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 308,33 USD. Bei 306,80 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 259.505 McDonalds-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 10,07 Prozent sinken.

McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,17 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 335,00 USD an.

Am 06.08.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte McDonalds die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,29 USD je Aktie aus.

