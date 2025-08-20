McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von McDonalds zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Mit einem Kurs von 312,89 USD zeigte sich die McDonalds-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der McDonalds-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 312,89 USD. Bei 313,20 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die McDonalds-Aktie sank bis auf 311,22 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 311,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 127.416 Stück.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 326,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 4,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2025 auf bis zu 276,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 6,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 340,00 USD für die McDonalds-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,14 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,36 USD je McDonalds-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|27.06.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
