McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 303,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 304,28 USD. Mit einem Wert von 300,27 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 114.487 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,56 Prozent. Bei 276,56 USD fiel das Papier am 17.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 9,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 335,00 USD je McDonalds-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 3,13 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD im Vergleich zu 6,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 05.11.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

