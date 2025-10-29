McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend mit roter Tendenz

McDonalds im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 302,01 USD nach.

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 302,01 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die McDonalds-Aktie bis auf 301,34 USD. Bei 304,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 188.808 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 7,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 9,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 335,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

