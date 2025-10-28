McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds wird am Abend ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 307,49 USD.
Das Papier von McDonalds befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 307,49 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die McDonalds-Aktie bis auf 307,49 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 308,54 USD. Zuletzt wurden via New York 172.174 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Bei 276,56 USD fiel das Papier am 17.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,17 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 335,00 USD.
McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 05.11.2025 gerechnet.
Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,26 USD je Aktie.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
