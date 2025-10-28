McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Dienstagnachmittag stabil

McDonalds im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Anleger zeigten sich zuletzt bei der McDonalds-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 310,05 USD.

Die McDonalds-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 310,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 310,14 USD. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 308,00 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 308,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82.651 McDonalds-Aktien.

Bei 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,25 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2025 auf bis zu 276,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 12,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 335,00 USD je McDonalds-Aktie aus.

Am 06.08.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 05.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

