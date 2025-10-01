Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Mittwochvormittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 53,31 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 53,31 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.376 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 63,17 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 18,50 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 45,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,68 EUR an.

Am 30.07.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,95 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,77 Prozent auf 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,74 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Am 23.10.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,84 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

