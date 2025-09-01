Merck Aktie News: Anleger greifen bei Merck am Mittwochnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 109,40 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 109,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 110,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 109,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 92.755 Stück.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,55 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 61,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 8,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 EUR je Merck-Aktie an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

