Merck Aktie News: Merck gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 121,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 0,5 Prozent auf 121,40 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 122,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,20 EUR. Zuletzt wechselten 49.911 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 168,25 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 38,59 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 20,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 1,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Aktien von Novo Nordisk, Bayer, J&J & Co. ziehen an: Pharmawerte profitieren von US-Deal mit Pfizer

Merck-Aktie: Was Analysten von Merck erwarten

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verloren