'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten
Merck Aktie News: Merck gewinnt am Montagmittag an Fahrt

06.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 121,40 EUR.

Merck KGaA
121,25 EUR 0,50 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 0,5 Prozent auf 121,40 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 122,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,20 EUR. Zuletzt wechselten 49.911 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 168,25 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 38,59 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,70 EUR am 07.08.2025. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 20,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 EUR für die Merck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 1,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 8,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Bildquellen: Merck 2016

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

