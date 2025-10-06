Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 121,20 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 121,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 122,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.253 Merck-Aktien.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 168,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 16,91 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 EUR aus.

Merck veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 EUR, nach 1,40 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 5,26 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

